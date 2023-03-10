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Санкт-Петербург
Профиль пользователя BronzeSamurai

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О себе

Приехала первый раз в Петербург на несколько дней, было бы здорово погулять

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В Петербурге впервые, было бы здорово погулять

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