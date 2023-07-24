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Санкт-Петербург
Увлекаюсь тату-культурой, работаю в типографии, периодически хожу на рейвы
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Brandon
О себе
Увлекаюсь тату-культурой, работаю в типографии, периодически хожу на рейвы
Ищу новых знакомств, интересных встреч и приятного совместного времяпровождения))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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