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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Brandon

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О себе

Увлекаюсь тату-культурой, работаю в типографии, периодически хожу на рейвы
Ищу новых знакомств, интересных встреч и приятного совместного времяпровождения))

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия
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