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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Bovk
О себе
Слушаю муызку велосипеде
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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