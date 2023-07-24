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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Bovk

фото пользователя Bovk

О себе

Слушаю муызку велосипеде

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 503 участника

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Dr.SM

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, буду рада новым знакомствам

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nastya34

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в Имаджинариум

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nina_L

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Brgr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть в бильярд

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя rina_loran

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай находить интересные места вместе

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Kseniia4276

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться вместе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Natali_kr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять в выходные

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Natasha23

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода в театр/на выставку в выходные дни 💫

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Katerina.04

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию из 3-5 девушек и парней

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя sshhs

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

кофе и кофе и кофе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя S.ofa

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходим на концерт?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → другое

Съездить вместе в собачий приют повалантерить

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nastya..1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Провожу вечера знакомств .Если не хватает флирта и новых впечатлений пиши )

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Маскарадный вечер знакомств "ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ"

Откликнулся 1 участник

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