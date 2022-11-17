Санкт-Петербург
Профиль пользователя Botan
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Королев → Другое
Пообщаться о жизни
Москва → Другое
Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха
Санкт-Петербург → Другое
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
Санкт-Петербург → Другое
Просто поговорить о жизни
Санкт-Петербург → Другое
Бесплатное занятие по актерскому мастерству в 19.00 на Нарвской
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