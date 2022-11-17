Санкт-Петербург
Профиль пользователя Botan

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Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в центре города

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое

Пообщаться о жизни

маленькое фото пользователя Miilstarr
Москва → Другое

Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха

маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое

Может искренне улыбнёмся друг другу?:)

маленькое фото пользователя Nasty05
Санкт-Петербург → Другое

Просто поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Бесплатное занятие по актерскому мастерству в 19.00 на Нарвской

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