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Санкт-Петербург
Профиль пользователя BolschoyZU

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О себе

Так сложились обстоятельства, что переехав в Спб, растерял всех друзей, либо они остались далеко. Много работаю, можно сказать трудоголик. Ищу друзей для различных активностей и на поговорить. Люблю походы, природу, за любой движок., спорт зал, хотя хожу туда не часто), почти мастер спорта, могу рассказать как тебе дать) хорошую музыку и вкусную еду.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру, пообщаться за бокалом вина

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