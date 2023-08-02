О себе

Так сложились обстоятельства, что переехав в Спб, растерял всех друзей, либо они остались далеко. Много работаю, можно сказать трудоголик. Ищу друзей для различных активностей и на поговорить. Люблю походы, природу, за любой движок., спорт зал, хотя хожу туда не часто), почти мастер спорта, могу рассказать как тебе дать) хорошую музыку и вкусную еду.