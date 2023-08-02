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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя BolschoyZU
О себе
Так сложились обстоятельства, что переехав в Спб, растерял всех друзей, либо они остались далеко. Много работаю, можно сказать трудоголик. Ищу друзей для различных активностей и на поговорить. Люблю походы, природу, за любой движок., спорт зал, хотя хожу туда не часто), почти мастер спорта, могу рассказать как тебе дать) хорошую музыку и вкусную еду.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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