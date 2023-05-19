Санкт-Петербург
Профиль пользователя Bogdan1998
О себе
Мне: 24
Живу в Питере у метро проспект ветеранов
Я увлекаюсь: Компом, фото,видеосъемкой, машинами, рисование, пианино, барабанами.
Я мечтаю о: семье, канале, фирме, групе
Я закончил колледж электроники и приборостроения по специальности оператор ЭВМ.
Я работаю в компании ПетербургГаз слесарем обходчиком
Профиль обновлён 13 мая 2023 г.
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