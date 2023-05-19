Мне: 24 Живу в Питере у метро проспект ветеранов Я увлекаюсь: Компом, фото,видеосъемкой, машинами, рисование, пианино, барабанами. Я мечтаю о: семье, канале, фирме, групе Я закончил колледж электроники и приборостроения по специальности оператор ЭВМ. Я работаю в компании ПетербургГаз слесарем обходчиком

Профиль обновлён 13 мая 2023 г.

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