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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя blueberryolnn
О себе
Работаю на работе,хочу стать иллюстратором
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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