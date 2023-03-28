Была в сети сегодня

Кто хочет сходить на концерт мукки?

Хочется найти подружку,с которой можно будет сходить в ламповые места петербурга

Пообщаться, погулять ) в Питере полгода, а друзей как-то нет

Сходить на прогулку, по фотографироваться

Найти подружек для близкого и веселого общения

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

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