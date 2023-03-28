⬅️ Посмотреть других пользователей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
Профиль пользователя blueberryolnn

фото пользователя blueberryolnn

О себе

Работаю на работе,хочу стать иллюстратором

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется найти подружку,с которой можно будет сходить в ламповые места петербурга

маленькое фото пользователя Victoria13
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто хочет сходить на концерт мукки?

маленькое фото пользователя Anastasia0309
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Onizuka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Lin_deman

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружек для близкого и веселого общения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Vorontsova_VV

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подружек 💫

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Metany

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , кайфушницу

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Sava.xx

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на прогулку, по фотографироваться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Katekkk9

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подруг, гулять, фотографироваться

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Custos_Mortis

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, погулять ) в Питере полгода, а друзей как-то нет

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя alekasandralove

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить кофе, сходить на выставку

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Varenka

Санкт-Петербург → активный отдых

Поехать в ЛО собирать грибы

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя pmhlv

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

кофе, выставки, стендап, бильярд

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Nastya..1
маленькое фото пользователя Synth_Iris
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Nins
маленькое фото пользователя Lin_deman
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Oliaaa
маленькое фото пользователя Bahtiyar
маленькое фото пользователя Caterina
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Santi
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Suraya
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя dima10
маленькое фото пользователя Enerdgi
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя Helen25
маленькое фото пользователя Raya01

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам