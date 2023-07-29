⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя bilbab

фото пользователя bilbab
фото #2 пользователя bilbab
фото #3 пользователя bilbab

О себе

Хочу найти себе подругу, с которой будет комфортно !

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Погулять по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
маленькое фото пользователя SvetlanaSuvorova
Москва → Другое
Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?
маленькое фото пользователя NaraPISKA
Калининград → Другое
Разговор по телефону «желательно в телеграмме»
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.