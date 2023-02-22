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Санкт-Петербург
Профиль пользователя bgdnval

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О себе

Хожу в зал на силовые тренировки и фитнесс. Люблю пешие прогулки, фотографировать.
Из музыки слушаю все подряд, что понравится )

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу подружек🖐🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
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Ищу новых подруг
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В поиске родственной души:3
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Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
маленькое фото пользователя olyaasonne
Санкт-Петербург → Другое
Твоя будущая классная подружка🌸
маленькое фото пользователя Olyaska
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, зайти в пекарню
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