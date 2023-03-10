Санкт-Петербург
Профиль пользователя bezorgazma

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О себе

Очень люблю разговаривать с людьми, узнавать характер, а также чем человек живет
Разбираюсь в атмосферных и мрачных фильмах
Знаю много об антидепрессантах

Профиль обновлён 3 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Потусить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя businka_ti
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

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