Санкт-Петербург
Профиль пользователя Best

фото пользователя Best

О себе

Занимаюсь волейболом и футболом

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходим в кб или

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь,? Кальян покурим

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Го в контакт бар на Маяковской

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Liza2505
Санкт-Петербург → Другое

Хочу классно провести время

маленькое фото пользователя ElenaRe
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.