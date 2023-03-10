Немного лингвист, немного дизайнер, немного настольщик. Домосед, но почти год провел в путешествии. Работаю в айти, люблю вкусный кофе, современное искусство и мультсериалы. В Питере живу несколько лет

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Выпить кофе в районе Восстания или Новочеркасской

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