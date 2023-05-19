Санкт-Петербург
Профиль пользователя beltvi

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О себе

Люблю слушать музыку в жанрах метал, хардкор, альтернатива и иногда инди.
Некоторые любимые книги: "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", "Заводной апельсин", "Голодная пустошь", "Облачный атлас", "Мы", "Мир полный демонов: Наука - как свеча во тьме".
Учу английский и корейский. Мечтаю в следующем году поехать в Южную Корею.
С переменным успехом занимаюсь в тренажёрном зале.

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подругу в этом прекрасном городе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Ищу классных девчонок для душевного общения;)

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