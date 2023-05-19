Люблю слушать музыку в жанрах метал, хардкор, альтернатива и иногда инди. Некоторые любимые книги: "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", "Заводной апельсин", "Голодная пустошь", "Облачный атлас", "Мы", "Мир полный демонов: Наука - как свеча во тьме". Учу английский и корейский. Мечтаю в следующем году поехать в Южную Корею. С переменным успехом занимаюсь в тренажёрном зале.

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

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🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

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