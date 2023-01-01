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Санкт-Петербург
Недавно переехал в СПБ, потому открыт к новым знакомствам
Санкт-Петербург
Профиль пользователя beloys
О себе
Недавно переехал в СПБ, потому открыт к новым знакомствам
Немного о себе:
🌊Угораю по Подземельям и драконам
🌊Из музыки предпочитаю инди, рок и трэп металл
🌊Увлекаюсь медитациями, иногда йогой
🌊Рисую акрилом картины, играю на гитаре
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
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