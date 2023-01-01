О себе

Недавно переехал в СПБ, потому открыт к новым знакомствам

Немного о себе:

🌊Угораю по Подземельям и драконам

🌊Из музыки предпочитаю инди, рок и трэп металл

🌊Увлекаюсь медитациями, иногда йогой

🌊Рисую акрилом картины, играю на гитаре