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Санкт-Петербург
Профиль пользователя beloys

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О себе

Недавно переехал в СПБ, потому открыт к новым знакомствам
Немного о себе:
🌊Угораю по Подземельям и драконам
🌊Из музыки предпочитаю инди, рок и трэп металл
🌊Увлекаюсь медитациями, иногда йогой
🌊Рисую акрилом картины, играю на гитаре

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🏢 Работа📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию на D&D* (18-25 лет)

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