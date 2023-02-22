Санкт-Петербург
Профиль пользователя belmo

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О себе

Работаю, учусь, тружусь над собой интересно слушать и развиваться

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять с морковкой

Санкт-Петербург → активный отдых

Поиграть в ролевые игры

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти в баню совместную;-))

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

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найти новые знакомства ,съездить куда-то

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Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

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Погулять, пофотографировать тебя

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Хочу найти компанию

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Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

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Ищу простого доброго общения..

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С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

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познакомиться с интересными людьми

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Развлечься

маленькое фото пользователя Ann.li
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Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

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Не верю этому сайту и кто тут но конечно всякое бывает 🦊

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погулять, пообщаться, можно и онлайн

маленькое фото пользователя Vitoria
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться лично

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.