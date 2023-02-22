Санкт-Петербург
Профиль пользователя belmo
О себе
Работаю, учусь, тружусь над собой интересно слушать и развиваться
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Санкт-Петербург → Другое
Ищу простого доброго общения..
Санкт-Петербург → Другое
С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам
Санкт-Петербург → Другое
познакомиться с интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
Развлечься
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)
Санкт-Петербург → Другое
Не верю этому сайту и кто тут но конечно всякое бывает 🦊
Санкт-Петербург → Другое
погулять, пообщаться, можно и онлайн
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться лично
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