Работаю, учусь, тружусь над собой интересно слушать и развиваться

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое погулять, пообщаться, можно и онлайн

Санкт-Петербург → Другое Не верю этому сайту и кто тут но конечно всякое бывает 🦊

Санкт-Петербург → Другое Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Санкт-Петербург → Другое С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.