Санкт-Петербург
Профиль пользователя BelGarion_Wolf

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О себе

Активно катаюсь на вело, люблю выезжать на природу, настолки, кино.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Вело прогулка на северо-западе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

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