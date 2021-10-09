Санкт-Петербург
Профиль пользователя Bato
О себе
Школьный педагог, тренер БИ и ВТП, увлекаюсь индустриальным и пешим туризмами, исторической реконструкцией. Писатель. Бывший автостопщик и панк, поддерживаю анархические взгляды. Язычник уже 7 лет - больше дало внутреннего ресурса, нежели буддизм за всю жизнь.
Хоть и спортсмен-тренер, все равно могу сходить в бар или подымить кальяном, нет в рамок в голове и каких-то стереотипов о том, что кто-то "должен быть".
Если что спрашивай, отвечаю на все вопросы честно.
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Познакомиться с классными людьми :)
Подружиться и провести вместе время😃
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Побродить по городу,перекусить.
Погулять по финскому заливу
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.