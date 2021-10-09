Санкт-Петербург
Профиль пользователя Bato

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О себе

Школьный педагог, тренер БИ и ВТП, увлекаюсь индустриальным и пешим туризмами, исторической реконструкцией. Писатель. Бывший автостопщик и панк, поддерживаю анархические взгляды. Язычник уже 7 лет - больше дало внутреннего ресурса, нежели буддизм за всю жизнь.
Хоть и спортсмен-тренер, все равно могу сходить в бар или подымить кальяном, нет в рамок в голове и каких-то стереотипов о том, что кто-то "должен быть".
Если что спрашивай, отвечаю на все вопросы честно.

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пикник в Серебряном Бору

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Приехал на 3 дня в Питер. Приглашаю прогуляться по центру, к Заливу.

Москва → прогуляться, перекусить

Поход в театр

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить сидра "На кранах"

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя Viona
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по финскому заливу

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

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