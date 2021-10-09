Школьный педагог, тренер БИ и ВТП, увлекаюсь индустриальным и пешим туризмами, исторической реконструкцией. Писатель. Бывший автостопщик и панк, поддерживаю анархические взгляды. Язычник уже 7 лет - больше дало внутреннего ресурса, нежели буддизм за всю жизнь. Хоть и спортсмен-тренер, все равно могу сходить в бар или подымить кальяном, нет в рамок в голове и каких-то стереотипов о том, что кто-то "должен быть". Если что спрашивай, отвечаю на все вопросы честно.

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎭 Театр

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Приехал на 3 дня в Питер. Приглашаю прогуляться по центру, к Заливу.

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.