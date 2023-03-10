Не люблю центральный Питер, обожаю отдаленные зелёные районы :D Люблю игровую индустрию, если это не кс и дота!! Если вы из, скажем так, культа танцев в тикток, то мы точно слишком разные, пишу, чтобы обозначить "интересы", не осуждаю 👀 Постепенно вливаюсь в китаефандом, любимая история в КР– легенда ивы, КЛКРовцам привет Между котами и собаками выберу выдру. Ладно, на самом деле собак люблю больше, но все животные прекрасны!! Ценю практически любые мемы Вести дискуссию без агрессии умею Не пью и не курю, так что бары и кальянные точно не для меня) В последнее время не было сил на общение со многими своими знакомыми, чувствую, что закостенела, хочется выбраться в люди и вспомнить, что такое общаться Однажды парикмахер выстригла мне какие-то усы прусикина на голове, с тех пор я поняла, что нужно иметь фотографию нужного результата....... Упомяну тут какие-нибудь игры, чтобы также обозначить свои интересы: Диско Элизиум, the last of ass, ведьмак, стардью Валли, Ghost Recon Wildlands, the division, ARK, куда же без Скайрима TES online не затянул, в нем мне мало что понятно, также и в Black Desert Видимо ММО не мое ахахаха, но буду рада, если кто-нибудь решил втянуть Описание сумбурное, но надеюсь похожие люди меня поймут 🌱

Профиль обновлён 5 января 2023 г.

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