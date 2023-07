О себе

Не люблю центральный Питер, обожаю отдаленные зелёные районы :D

Люблю игровую индустрию, если это не кс и дота!!

Если вы из, скажем так, культа танцев в тикток, то мы точно слишком разные, пишу, чтобы обозначить "интересы", не осуждаю 👀

Постепенно вливаюсь в китаефандом, любимая история в КР– легенда ивы, КЛКРовцам привет

Между котами и собаками выберу выдру. Ладно, на самом деле собак люблю больше, но все животные прекрасны!!

Ценю практически любые мемы

Вести дискуссию без агрессии умею

Не пью и не курю, так что бары и кальянные точно не для меня)



В последнее время не было сил на общение со многими своими знакомыми, чувствую, что закостенела, хочется выбраться в люди и вспомнить, что такое общаться



Однажды парикмахер выстригла мне какие-то усы прусикина на голове, с тех пор я поняла, что нужно иметь фотографию нужного результата.......



Упомяну тут какие-нибудь игры, чтобы также обозначить свои интересы:

Диско Элизиум, the last of ass, ведьмак, стардью Валли, Ghost Recon Wildlands, the division, ARK, куда же без Скайрима

TES online не затянул, в нем мне мало что понятно, также и в Black Desert

Видимо ММО не мое ахахаха, но буду рада, если кто-нибудь решил втянуть



Описание сумбурное, но надеюсь похожие люди меня поймут 🌱