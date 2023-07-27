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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Barsuk

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О себе

Меня зовут Андрей, мне 30 лет, работаю спортивным массажистом, образование медицинское, занимаюсь гиревым спортом, из увлечений кино, работа и зал. Хотелось бы найти людей с другими интересами, не похожими на мои.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📺 Политика 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🏫 Учеба 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей
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