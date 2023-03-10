Санкт-Петербург
Профиль пользователя Banshy

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О себе

Не так давно все в жизни развалилось и я решил начать с чистого листа. Сфера интересов широка как штаны клеш, люблю узнавать что то новое, в принципе вокруг этой идеи и кручусь. Работал в основном поваром, сейчас вот думаю начать учиться другой профессии. Не очень люблю компании, зато всего себя отдаю личному общению. Но, к сожалению, могу потерять интерес и затеряться(

П.с к сожалению по свежее фоток нету, но в принципе я все такой же

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Участие в других событиях

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Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

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