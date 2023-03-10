Не так давно все в жизни развалилось и я решил начать с чистого листа. Сфера интересов широка как штаны клеш, люблю узнавать что то новое, в принципе вокруг этой идеи и кручусь. Работал в основном поваром, сейчас вот думаю начать учиться другой профессии. Не очень люблю компании, зато всего себя отдаю личному общению. Но, к сожалению, могу потерять интерес и затеряться( П.с к сожалению по свежее фоток нету, но в принципе я все такой же

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

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