Люблю рок, синтвейв, и просто хорошую музыку, среди любимых групп( takida, электрофорез) Люблю общаться с хорошими людьми, узнавать что то новое. Хотел бы заниматься активным отдыхом, и больше проводить время весело)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Архангельск → Другое А дальше как пойдет :)

Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.