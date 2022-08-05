Санкт-Петербург
Профиль пользователя Avisfolker

фото пользователя Avisfolker
фото #2 пользователя Avisfolker
фото #3 пользователя Avisfolker

О себе

Не могу сидеть без дела и постоянно мучу или ищу какие-нибудь активности. Но для многих из них нужна компания, поэтому я здесь) можно по спорту на роликах, на сноуборде, заняться хайкингом, посмотреть интересные виды и места на природе. А можно на концерт, клуб, rave или в интересный бар.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Собираю компанию на Пневмослона! Кто готов?

Санкт-Петербург → путешествия

Предлагаю 4 августа поехать купаться на карьеры.

Санкт-Петербург → путешествия

Предлагаю 8 или 9 поехать купаться!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по ночному Питеру

маленькое фото пользователя Brgr
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в бильярд

маленькое фото пользователя Mashshsh
Санкт-Петербург → Другое

Посетить Угрюмочную вечером пятницы или субботы

маленькое фото пользователя nikmdw
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

маленькое фото пользователя Kote209
Санкт-Петербург → Другое

В Камчатку!

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.