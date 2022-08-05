Не могу сидеть без дела и постоянно мучу или ищу какие-нибудь активности. Но для многих из них нужна компания, поэтому я здесь) можно по спорту на роликах, на сноуборде, заняться хайкингом, посмотреть интересные виды и места на природе. А можно на концерт, клуб, rave или в интересный бар.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

📺 Политика 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие Собираю компанию на Пневмослона! Кто готов?

Санкт-Петербург → Другое Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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