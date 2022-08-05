Санкт-Петербург
Профиль пользователя Avisfolker
О себе
Не могу сидеть без дела и постоянно мучу или ищу какие-нибудь активности. Но для многих из них нужна компания, поэтому я здесь) можно по спорту на роликах, на сноуборде, заняться хайкингом, посмотреть интересные виды и места на природе. А можно на концерт, клуб, rave или в интересный бар.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
Прогуляться
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Погулять по ночному Питеру
Поиграть в бильярд
Посетить Угрюмочную вечером пятницы или субботы
Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)
В Камчатку!
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