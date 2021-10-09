Есть дочь 7 лет. Состою в отношениях. Не работаю. Люблю вкусно поесть, Люблю животных, на кошек аллергия, люблю готовить. Однажды открыла для себя дорамы и сейчас они для меня интереснее других фильмов и сериалов. Ищу женского круга общения, чтобы общаться вживую, по телефону, в мессенджерах. Очень хочется погулять по центру города, особенно именно походить много-много, чтоб прям ноги гудели, сходить поиграть в настольные игры в каком-нибудь тайм-кафе. Я сама не пью алкоголь и не курю, поэтому не составлю в этом компанию. Не смогу поддержать в теме про политику, но послушать могу. Если нужна компания сходить в магазин за одеждой, например, в книжный, в кафе, в театр, на выставку, в музей, по парку погулять, могу составить компанию. Можно встречаться как с детьми, так и без детей. Я стихийно чем-то могу увлечься, но так чтоб надолго, пока не было. В этом списке рисование, готовка, вязание, бег, коньки, лыжи, плавание, чтение, детские развивашки и может что-то ещё.

Профиль обновлён 20 февраля 2023 г.

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