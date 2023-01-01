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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Asya_avs

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О себе

Открыта к новым знакомствам как в формате онлайн, так и офлайн. Свободного времени не так уж и много, как хотелось бы, поэтому хочется проводить его с приятными людьми. К прогулкам, посиделкам в кафе, походам по кинотеатрам, театрам и т.п. отношусь с большим позитивом. Помимо этого люблю активный отдых (походы, поездки в соседний город за милую душу). Рада буду найти человека-"зажигалочку", который был бы за любой (в пределах адекватности) движ))
P.S. рост у меня, как говорят, "модельный" (178)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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