О себе

Открыта к новым знакомствам как в формате онлайн, так и офлайн. Свободного времени не так уж и много, как хотелось бы, поэтому хочется проводить его с приятными людьми. К прогулкам, посиделкам в кафе, походам по кинотеатрам, театрам и т.п. отношусь с большим позитивом. Помимо этого люблю активный отдых (походы, поездки в соседний город за милую душу). Рада буду найти человека-"зажигалочку", который был бы за любой (в пределах адекватности) движ))

P.S. рост у меня, как говорят, "модельный" (178)