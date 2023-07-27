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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Asya26

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О себе

Общительная, толерантная, меломан, люблю гулять, говорить о музыке, фильмах, книгах, астрологии, медицине, вообще обо всем. Нахожу общий язык со всеми и принимаю людей такими, как они есть, никогда не осуждаю. Люблю шутить и весело проводить время, со мной легко и просто.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kereeshka
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с новыми людьми
маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲
маленькое фото пользователя Aleksandraz
Санкт-Петербург → Другое
Недавно в Питере, не хватает общения.
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