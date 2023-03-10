Санкт-Петербург
Профиль пользователя Astccb
О себе
Я жизнерадостный и целеустремлённый, всегда открыт к новому. Люблю людей, люблю знакомиться и проводить время вместе с близкими. Учусь на судоводителя, по воскресеньям хожу в церковь, увлекаюсь прослушиванием криппи аудикнижек и в свободное от учебы время гуляю, смотрю ютубчик и работаю. С башкой проблем нет, там все в порядке.
Хочу познакомиться с жизнерадостными людьми со здоровой психикой (желательно добряками). Пойдем вместе гулять, пить пиво в баре, ходить на выставки и концертики, будем обсуждать фильмы в которых гг буквально я, планы на жизнь, религию и смеяться с реддитовских мемов.
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Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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