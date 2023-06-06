Мне 37, живу в СПб. Хочу быть активной, стараюсь! Но одной тоскливо))) очень люблю кататься на велосипеде и раздавать дельные советы)))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

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