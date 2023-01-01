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Санкт-Петербург
Профиль пользователя astapovw

фото пользователя astapovw

О себе

Сыграю на гитаре различные песни, которые вы можете петь.

Поиграю в настольные игры.

Если вы хотите поиграть легко и непринужденно в мафию, то могу и компанию составить, и ведущим побыть

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Песни под гитару

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маленькое фото пользователя LiLis
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на Оппенгеймер

Откликнулись 3 участника

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