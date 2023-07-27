О себе

Привет всем! Впишусь почти в любой блудень. Бегаю, катаюсь на велике( только своего сейчас нету), катаюсь на коньках и на роликах( не профи, далеко не профи), не люблю и не смотрю русские фильмы и уж упаси Боже сериальчики! Люблю классическую музыку и литературу, из любимых - С.Л. Клеменс и Чехов. Отношения не интересуют!!! Только общение!!!