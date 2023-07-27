⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aspergilla13

фото пользователя Aspergilla13

О себе

Привет всем! Впишусь почти в любой блудень. Бегаю, катаюсь на велике( только своего сейчас нету), катаюсь на коньках и на роликах( не профи, далеко не профи), не люблю и не смотрю русские фильмы и уж упаси Боже сериальчики! Люблю классическую музыку и литературу, из любимых - С.Л. Клеменс и Чехов. Отношения не интересуют!!! Только общение!!!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

маленькое фото пользователя Tushka
маленькое фото пользователя yuri.a
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 116 участников

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Alexandra_812

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

+30 общаемся, встречаемся, делимся лайфхаками «как дальше жить».

Откликнулось 7 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Anastasia_A24
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Arfa_of_spock
маленькое фото пользователя Yuliya_qaz
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя Tururu
маленькое фото пользователя lerok
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Alex_Shooh
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя 1ree
маленькое фото пользователя Nina_L
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя S.ontiago
маленькое фото пользователя Mikhail
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Bur4ik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам