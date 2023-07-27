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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aspergilla13
О себе
Привет всем! Впишусь почти в любой блудень. Бегаю, катаюсь на велике( только своего сейчас нету), катаюсь на коньках и на роликах( не профи, далеко не профи), не люблю и не смотрю русские фильмы и уж упаси Боже сериальчики! Люблю классическую музыку и литературу, из любимых - С.Л. Клеменс и Чехов. Отношения не интересуют!!! Только общение!!!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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