Санкт-Петербург

Профиль пользователя ArtyomIsmaylov

О себе Работаю айтишником (тестировщик)

Стараюсь следить за своим физическим и ментальным здоровьем;

Люблю слушать хорошую музыку, увлекаюсь винилом

Больше слушаю, чем говорю, но точно поддержу разговор

В поисках новых друзей и классного досуга

Пиши/добавляйся-не стесняйся))

Был в сети сегодня

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