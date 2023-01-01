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Санкт-Петербург
Профиль пользователя ArtyomIsmaylov

фото пользователя ArtyomIsmaylov

О себе

Работаю айтишником (тестировщик)
Стараюсь следить за своим физическим и ментальным здоровьем;
Люблю слушать хорошую музыку, увлекаюсь винилом
Больше слушаю, чем говорю, но точно поддержу разговор
В поисках новых друзей и классного досуга
Пиши/добавляйся-не стесняйся))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Это тестовое событие

маленькое фото пользователя lovv99
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 118 участников

маленькое фото пользователя Rainy_spb

Санкт-Петербург → собрать компанию

Друзья, где вы?..

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Mefedolly

Санкт-Петербург → собрать компанию

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Medovyha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя AnnaBirdy

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Aleksandr_T

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя nikmdw

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, перекусить, либо покататься на великах)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Reimlich

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте придумаем себе достойное приключение??

Откликнулось 5 участников

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