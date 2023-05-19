Общия компания с друзьями раздробилась на маленькие компании, которые, в последствии, не совпадают по выходным со мной) 5/2 против плавающих выходных) Ищу новые знакомства, новые компании Работаю удалённо 5/2, по вечерам посещаю бассейн, не против велопрогулок, но велосипед пока что не купил😂 Готов поддержать как посещение бара, так и поход в театр) Люблю природу, с радостью выберусь с палаткой на выходные)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль

Санкт-Петербург → Другое Погнали плавать на сапах на выходных!

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.