Санкт-Петербург
Профиль пользователя Artemius
О себе
Общия компания с друзьями раздробилась на маленькие компании, которые, в последствии, не совпадают по выходным со мной) 5/2 против плавающих выходных)
Ищу новые знакомства, новые компании
Работаю удалённо 5/2, по вечерам посещаю бассейн, не против велопрогулок, но велосипед пока что не купил😂
Готов поддержать как посещение бара, так и поход в театр) Люблю природу, с радостью выберусь с палаткой на выходные)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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