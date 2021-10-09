⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Artem.artemov

фото пользователя Artem.artemov

О себе

За открытое и комфортное общение🙃
Саунд продюсер и музыкант🎤
Пойдем гулять и классно проводить время🥂

ig @aartteem

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Valerul
маленькое фото пользователя Wowbullyks
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя Asya26
маленькое фото пользователя 1ree
маленькое фото пользователя Pwflk
маленькое фото пользователя Lenaa
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя Lerik
маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя Olga12
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Crazy
маленькое фото пользователя Tyki
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Andrew_pmbspb
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя Generator

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам