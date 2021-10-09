Санкт-Петербург

Профиль пользователя Artem.artemov

О себе За открытое и комфортное общение🙃

Саунд продюсер и музыкант🎤

Пойдем гулять и классно проводить время🥂



ig @aartteem

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