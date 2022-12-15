Санкт-Петербург
Профиль пользователя ARTEM79

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О себе

Бегаю,катаюсь на велосипеде.
Люблю природу

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на велике

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто со мной в велопоход

Санкт-Петербург → активный отдых

Покататься на велике. На природу

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на велике

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Айда с палатками на велике на природу

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гоу на на озеро с палатками на велосипеде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ylchik
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на разводные мосты

маленькое фото пользователя Lenaa
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию для прогулок:3

маленькое фото пользователя Aicy
Санкт-Петербург → Другое

Сгонять на Neuropunk

маленькое фото пользователя Remedium_Animus
Санкт-Петербург → Другое

Найти людей любящих кемпинг/эндуро/ дайвинг

маленькое фото пользователя Vicus
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки по ВО и не только

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