В Узбекистане месяц пожил, а в Сербии три пожил. Но щас я дома уже. Чай китайский люблю заваривать, а потом пить. Пить люблю больше, чем заваривать. Чуть на ударной установке могу постучать и немного на укулеле побрынчать. Но не сильно. Очень учу английский, но он не очень учится. Не верю в бога, гороскопы, духов, судьбу, магию, но верю, что ты тоже. Если мэтч, то давай общаться, а то сидим тут молча все 🤡 Пугаюсь огромных губ, зачем вы это делаете с собой? 🇺🇦🕊️ 🪖🚫 👴💊

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро

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