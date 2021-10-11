Санкт-Петербург
Профиль пользователя art_byte
О себе
В Узбекистане месяц пожил, а в Сербии три пожил. Но щас я дома уже.
Чай китайский люблю заваривать, а потом пить. Пить люблю больше, чем заваривать.
Чуть на ударной установке могу постучать и немного на укулеле побрынчать. Но не сильно.
Очень учу английский, но он не очень учится.
Не верю в бога, гороскопы, духов, судьбу, магию, но верю, что ты тоже.
Если мэтч, то давай общаться, а то сидим тут молча все 🤡
Пугаюсь огромных губ, зачем вы это делаете с собой?
🇺🇦🕊️ 🪖🚫 👴💊
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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