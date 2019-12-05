Санкт-Петербург
Профиль пользователя Arsenii

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О себе

Привет, я преподаю языки: английский, финский, русский для иностранцев, путешествую, заезжаю в Питер летом, люблю теплые страны, кататься на велосипеде, ходить на фитнес, плавать, гулять, играть на гитаре и петь, люблю юмор, медитацию, вести каналы на Ютубе и многое другое)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поиграть на гитаре, попеть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя Aliya_Gismeeva
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

маленькое фото пользователя Daria13
Санкт-Петербург → Другое

На каток , посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Crazy
Санкт-Петербург → Другое

Идем на фестиваль 👺

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