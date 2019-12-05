Санкт-Петербург
Профиль пользователя Arsenii
О себе
Привет, я преподаю языки: английский, финский, русский для иностранцев, путешествую, заезжаю в Питер летом, люблю теплые страны, кататься на велосипеде, ходить на фитнес, плавать, гулять, играть на гитаре и петь, люблю юмор, медитацию, вести каналы на Ютубе и многое другое)
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Найди подруг
Ищу новых друзей и знакомых
Ищу новых подруг
Найти новых друзей:)
Сходить в кино/кафе/клуб)
Погулять)))))))
Хорошо отдохнуть
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Ищу людей от 18 до 24
На каток , посидеть где-нибудь
Сходить в бар
Идем на фестиваль 👺
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