Санкт-Петербург
Профиль пользователя Arkasha33

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О себе

Слушаю безумный винегрет из музыки, главное, чтобы подходило под настроение. Я разносторонний человек, крашу миниатюры, играю в шахматы, увлекаюсь историей, нравятся настолки, если шаришь за тер.вер., сможешь мне помочь). Если кому важно, то отслужил в армии, могу рассказать смешных историй. Открыт к любым темам и могу увлечься чем угодно.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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