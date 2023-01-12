Слушаю безумный винегрет из музыки, главное, чтобы подходило под настроение. Я разносторонний человек, крашу миниатюры, играю в шахматы, увлекаюсь историей, нравятся настолки, если шаришь за тер.вер., сможешь мне помочь). Если кому важно, то отслужил в армии, могу рассказать смешных историй. Открыт к любым темам и могу увлечься чем угодно.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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