⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Arish_milash

фото пользователя Arish_milash
фото #2 пользователя Arish_milash
фото #3 пользователя Arish_milash
фото #4 пользователя Arish_milash
фото #5 пользователя Arish_milash
фото #6 пользователя Arish_milash

О себе

Переехала в Питер месяц назад по работе )
Хочу познакомиться с хорошими девчонками ,с которыми будем гулять в красивых местах ,ходить иногда в рестики,
Я люблю гулять ,фоткаться ,заниматься спортом ,круто отдыхать и многое другое )😅

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Погулять по городу)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.