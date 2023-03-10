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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Arghara

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О себе

Мне 36, коренная петербурженка. Люблю поездки на природу и долгие пешие прогулки по городу. С удовольствием покатаюсь на велике (знаю, что в лен.области есть экотропы для велосипедов), или схожу в музей / театр. Вообще легкая на подъем.
Могу поддержать почти любую тему разговора, при условии, что она мне интересна.
С удовольствием схожу в буддистский храм послушать мантры.
Люблю книги (особенно Кинга и Ремарка). Крайне отрицательно отношусь к алкоголю и не пью от слова "совсем".
Из музыки слушаю всё, что нравится, очень люблю "Мельницу".
Характер так себе, всё своё "фи" могу высказать сразу, поскольку считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы терпеть то, что не нравится (в пределах разумного конечно). Ну как-то так.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍷 Алкоголь💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Ищу подругу, чтобы и пообщаться и на великах и в театр и просто погулять.

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