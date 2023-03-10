О себе

Мне 36, коренная петербурженка. Люблю поездки на природу и долгие пешие прогулки по городу. С удовольствием покатаюсь на велике (знаю, что в лен.области есть экотропы для велосипедов), или схожу в музей / театр. Вообще легкая на подъем.

Могу поддержать почти любую тему разговора, при условии, что она мне интересна.

С удовольствием схожу в буддистский храм послушать мантры.

Люблю книги (особенно Кинга и Ремарка). Крайне отрицательно отношусь к алкоголю и не пью от слова "совсем".

Из музыки слушаю всё, что нравится, очень люблю "Мельницу".

Характер так себе, всё своё "фи" могу высказать сразу, поскольку считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы терпеть то, что не нравится (в пределах разумного конечно). Ну как-то так.