Санкт-Петербург
Профиль пользователя Arfa_of_spock
О себе
Даша, 27 лет, системный аналитик.
Замужем, детей нет.
Переехала в Питер в марте.
Люблю бег, хожу в фитнесс-зал, учусь в автошколе. Люблю путешествовать.
В свободное время читаю либо слушаю подкасты.
Хотела бы найти единомышленников, чтобы можно было совместно ходить на выставки, фестивали, в музеи, стендапы либо шляться просто по городу и болтать обо всем )
В бары не тянет, а вот кофейку - с удовольствием.
Ищу живого общения ))
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу новых подруг
Побродить по городу,перекусить.
Погулять по финскому заливу
Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆
"Для тех, кто не вывозит"
Велопрогулка
Ищу подругу в Питере))
Развлечься
Сходить на пикник или просто погулять по городу
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