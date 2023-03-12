Даша, 27 лет, системный аналитик. Замужем, детей нет. Переехала в Питер в марте. Люблю бег, хожу в фитнесс-зал, учусь в автошколе. Люблю путешествовать. В свободное время читаю либо слушаю подкасты. Хотела бы найти единомышленников, чтобы можно было совместно ходить на выставки, фестивали, в музеи, стендапы либо шляться просто по городу и болтать обо всем ) В бары не тянет, а вот кофейку - с удовольствием. Ищу живого общения ))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Санкт-Петербург → Другое Сходить на пикник или просто погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое "Для тех, кто не вывозит"

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆

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