Люблю разные путешествия от загородных и городских спокойных экскурсий до экстремальных дальних поездок на всех видах транспорта, приятную душевную компанию, шумные веселые тусовки, обожаю танцевать. Увлекаюсь воспитанием детей, религией, бизнесом, выращиванием разных растений, строительством, книгами, модой. Ищу друзей, соратников по духу)

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.