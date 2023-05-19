Санкт-Петербург
Профиль пользователя appolinaria

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фото #2 пользователя appolinaria

О себе

Увлекаюсь таро,астрологией,лепкой из глины
Смотрю и очень люблю шоу импровизация,обмен жёнами,чёрный список и так далее

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на свидание,просто погулять,потусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

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Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Людей в беседу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.