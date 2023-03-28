Санкт-Петербург
Профиль пользователя AppAbr
О себе
Мне 25 лет
Достаточно разносторонний человек, из увлечений преобладает творчество, люблю как создавать что-то, так и созерцать, в недалеком прошлом много занималась рукоделием, шитье, создание украшений из натуральных камней, живопись, сейчас в основном загружена работой, а в свободное время «прихожу в себя», поэтому в поиске нового увлекательного хобби
так же я увлекаюсь психологией, люблю поразмыслить на самые разные темы, делиться инсайдами и обмениваться мнением
Последние пол года активно занимаюсь спортом, посещаю регулярно зал, стараюсь следить за питанием и в целом заботиться как о физическом, так и о ментальном здоровье.
Люблю пешие прогулки, долгие разговоры по душам, чаще я выступаю в роли слушателя, но мне всегда есть чем поделиться и что рассказать, благодаря богатому жизненному опыту.
Я работаю в графике 5/2, поэтому в идеале ищу таких же пятидневщиков, чтобы можно было планировать встречи чаще чем раз в месяц, я за живое общение и за живые встречи!
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