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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AppAbr

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О себе

Мне 25 лет
Достаточно разносторонний человек, из увлечений преобладает творчество, люблю как создавать что-то, так и созерцать, в недалеком прошлом много занималась рукоделием, шитье, создание украшений из натуральных камней, живопись, сейчас в основном загружена работой, а в свободное время «прихожу в себя», поэтому в поиске нового увлекательного хобби
так же я увлекаюсь психологией, люблю поразмыслить на самые разные темы, делиться инсайдами и обмениваться мнением
Последние пол года активно занимаюсь спортом, посещаю регулярно зал, стараюсь следить за питанием и в целом заботиться как о физическом, так и о ментальном здоровье.
Люблю пешие прогулки, долгие разговоры по душам, чаще я выступаю в роли слушателя, но мне всегда есть чем поделиться и что рассказать, благодаря богатому жизненному опыту.
Я работаю в графике 5/2, поэтому в идеале ищу таких же пятидневщиков, чтобы можно было планировать встречи чаще чем раз в месяц, я за живое общение и за живые встречи!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

В поисках компании для совместного досуга!

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Откликнулось 5 участников

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на пикник или просто погулять по городу

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kereeshka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться с новыми людьми

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Monamurrk

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию на пикник

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить крафта в баревиче

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lin_deman

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти на концерт моторамы!!!! 22 сентября

Откликнулись 3 участника

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