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Санкт-Петербург
Работаю в IT
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Apexuz
О себе
Работаю в IT
Люблю фильмы, игры, настолки, в целом за любой движ и активности, было бы с кем😉
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие
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