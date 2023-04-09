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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Apexuz

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О себе

Работаю в IT
Люблю фильмы, игры, настолки, в целом за любой движ и активности, было бы с кем😉

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро
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