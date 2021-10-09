хелоу,итс ми...Аня,23 года...абсолютно обычная дама🤡 люблю шутить(особенно тупые шутки,мемы и все такое) люблю спорт:любые активности- волейбол, настольный теннис,пешие прогулки или на велике,короче все,где можно чем-то заняться active читаю книги,можем обсудить и пофилософствовать даже) увлекаюсь психологией,поэтому люблю болтать и разбирать разные темы) ничего не юзаю,редко, но метко-пью(так что потусить тоже можем)🙃 обожаю животных! особенно песелей💔 в общем, открыта к поиску классных друзей, с которыми и в падике с шавухой порофлить, и в клуб чиками побыть, и в кафе пообсуждать темы насущные!

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные

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