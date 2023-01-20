⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anya_lotos

фото пользователя Anya_lotos

О себе

Хотелось бы найти подруг. Пообщаться на разные темы. Мне нравится психология, занимаюсь йогой

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Asya26

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Elizaveeta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Esh6

Санкт-Петербург → другое

Я хочу гулять!!!

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Vladislava
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя legko
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Tururu
маленькое фото пользователя Tyki
маленькое фото пользователя Nailya2809
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя Natasha23
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя Brgr

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам