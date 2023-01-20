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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anya_lotos
О себе
Хотелось бы найти подруг. Пообщаться на разные темы. Мне нравится психология, занимаюсь йогой
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр
Участие в других событиях
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