Мне 34 Работаю программистом в it фирме Замужем, есть маленькая дочка. Весёлая, но стеснительная, поэтому переехав в питер ещё 7 лет назад, так и не нашла друзей Иногда хочется куда-нибудь выйти, но нет компании. Однажды мне сказали, что в больших городах обычно дружат только живущие в одном районе, так что я из Кудрово. Кто отсюда или из Невского района, думаю, будет удобнее общаться )

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

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