Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anxel
О себе
Мне 34
Работаю программистом в it фирме
Замужем, есть маленькая дочка.
Весёлая, но стеснительная, поэтому переехав в питер ещё 7 лет назад, так и не нашла друзей
Иногда хочется куда-нибудь выйти, но нет компании.
Однажды мне сказали, что в больших городах обычно дружат только живущие в одном районе, так что я из Кудрово. Кто отсюда или из Невского района, думаю, будет удобнее общаться )
Профиль обновлён 9 июня 2023 г.
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