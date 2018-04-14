Живу в Воскресенске (Подмосковье), работаю - плиточник, состою в отношения, долгое время занимался спортом, сейчас подзавязал по состоянию здоровья, ПК игры, меломан, философия, психология, гулянки тусовки, люблю людей с юмором, открытых, честных, уважающих и себя и окружающих, планируем с девушкой заняться туризмом.

Профиль обновлён 5 мая 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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