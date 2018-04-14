Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anvozet
О себе
Живу в Воскресенске (Подмосковье), работаю - плиточник, состою в отношения, долгое время занимался спортом, сейчас подзавязал по состоянию здоровья, ПК игры, меломан, философия, психология, гулянки тусовки, люблю людей с юмором, открытых, честных, уважающих и себя и окружающих, планируем с девушкой заняться туризмом.
Профиль обновлён 5 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Ищу новых подруг
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Хорошо отдохнуть
Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)
Поездка в Выборг
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