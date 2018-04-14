Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anvozet

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О себе

Живу в Воскресенске (Подмосковье), работаю - плиточник, состою в отношения, долгое время занимался спортом, сейчас подзавязал по состоянию здоровья, ПК игры, меломан, философия, психология, гулянки тусовки, люблю людей с юмором, открытых, честных, уважающих и себя и окружающих, планируем с девушкой заняться туризмом.

Профиль обновлён 5 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Затусить в спб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя VitaminD
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

маленькое фото пользователя Squx
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)

маленькое фото пользователя elizaveta_m
Санкт-Петербург → Другое

Поездка в Выборг

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