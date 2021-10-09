Санкт-Петербург
Профиль пользователя Antosha_spb
О себе
Стараюсь вести активный образ жизни и узнавать что-то новое. Катаюсь на велосипеде, мотоцикле, сноуборде и все что едет и плывет.)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по ночному Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
я не мэстный, помоги мне🥲
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по финскому заливу
Санкт-Петербург → Другое
Погнали плавать на сапах на выходных!
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