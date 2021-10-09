Люблю настольные игры (не мафию с монополий а нормальные) в коллекции более 300 коробок. Музыку обожаю достаточно всеяден, за плечами фесты по РФ. Фильмы и сериалы, под настроение, но с уклоном в драмы и артхаус. Главное обожаю вкусное пиво из-за этого к сожалению следующий пункт)) Толстяк но пытаюсь с этим бороться

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги

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