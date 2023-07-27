Санкт-Петербург

Профиль пользователя Anton_1986

О себе Живу в лесу на острове Тимонсаари.

Много времени уделяю спорту и разного рода активностям на воде.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Санкт-Петербург