⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Живу в лесу на острове Тимонсаари.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anton_1986
О себе
Живу в лесу на острове Тимонсаари.
Много времени уделяю спорту и разного рода активностям на воде.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам