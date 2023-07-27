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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Anton_1986

фото пользователя Anton_1986

О себе

Живу в лесу на острове Тимонсаари.
Много времени уделяю спорту и разного рода активностям на воде.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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